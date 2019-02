Eline De Munck openhartig bij Qmusic: “Mijn bazen zeiden me ooit dat ik moest afvallen” MVO

Vandaag was Eline De Munck te gast in het radioprogramma van Maarten en Dorothee op Qmusic. Daar deed ze een pijnlijke onthulling uit haar verleden: "Mijn bazen lieten me ooit weten dat ik moest afvallen", klinkt het.

Het was volgens Eline niet alleen jammer voor haar, maar ook voor het meisje dat haar het nieuws moest brengen. “Het was een redactrice van een programma waar ik aan werkte. Zij had de taak gekregen om dat aan mij te komen zeggen”, legt ze uit. “Ik zag het koud zweet haar uitbreken toen ze zei: ‘ik moest jou zeggen dat je moet afvallen’. Dat was wel pijnlijk, ja. Maar ik had meteen iets van: ik ga dat niet doen. Als dat moét, dan is er anarchie in mijn hoofd. Daar tegenin gaan gaf me op een bepaalde manier ook kracht. Ik ben pas afgevallen toen ik er later zelf zin in had. Omdat ik een gezonder lichaam wilde en wat fitter wilde zijn. Maar als ik destijds naar hen geluisterd had, zou ik me véél zwakker gevoeld hebben.”