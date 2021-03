Eline De Munck laat zich ‘ontdopen’ na uitspraken Vaticaan: “Als jullie mensen verstoten omdat ze liefhebben, wil ik niets meer met jullie te maken hebben”

ShowbizzEline De Munck (33) heeft zich uit het doopregister laten verwijderen na de controversiële uitspraken van het Vaticaan over de LGBTQ+-gemeenschap. Volgens hen is homoseksualiteit een zonde die niet kan worden goedgekeurd door de Kerk. “Wel, dan wens ik bij deze uit te treden”, reageert Eline.

De Munck deelde haar ervaring op Instagram. “God wat heb ik slecht geslapen", steekt ze van wal. “Ik voel me verschrikkelijk door de boodschap die de afgelopen dagen door jullie, de Kerk, de wereld wordt ingestuurd. De enige juiste boodschap is ‘love = love’. Ik huiver, ik walg en verstoot alle afwijkende en uitermate verwerpelijke visies die jullie, de Kerk, de wereld in sturen. Als mensen verstoten worden omdat ze liefhebben, dan wil ik niéts meer met jullie instituut te maken hebben. Ik wens bij deze dan ook uit te treden.”

Daarnaast deelt Eline ook foto’s van een brief die ze schreef aan het Bisdom van Gent, om zich uit het doopregister te laten verwijderen. Steeds meer mensen laten zich ‘ontdopen’ omdat ze niet akkoord gaan met de standpunten van de Katholieke Kerk. Wie ook interesse heeft, kan alle informatie vinden via het profiel van Eline. “Wil jij ook meer informatie hierover? Swipe up and let love rule!”, schrijft ze.

Ook Jitske Van de Veire deed al hetzelfde: “Mijn ouders zijn niet katholiek. Toch hebben ze me ooit laten dopen. Dat was toen iets wat verwacht werd. Als 12-jarige wou ik mijn vormsel niet doen. En eigenlijk wil ik me al heel lang laten ‘ontdopen’. Maar ik bleef het maar uitstellen. Onze huidige paus wordt beschouwd als relatief open-minded. Toch ben ik niet in shock dat het Vaticaan met zo’n conservatief standpunt naar buitenkomt. Het is eerder een bevestiging dat het een instantie is die vandaag nog zo’n uitspraken kan maken én ermee wegkomt. En waarom zou ik - als persoon waar zo’n uitspraken over worden gemaakt - nog deel willen uitmaken van die instantie?”

Het is precies waar zanger Christoff, die zelf op mannen valt maar nog steeds erg gelovig is, eerder deze week voor waarschuwde. “Deze uitspraken nog eens bovenop alle eerdere schandalen... Zo duw je duizenden jongeren weg. De Kerk is met uitsterven bedreigd.”

Volledig scherm Eline laat zich 'ontdopen'. © Instagram

