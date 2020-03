Eline De Munck geeft persoonlijk brillenadvies via FaceTime in tijden van quarantaine MVO

24 maart 2020

19u23 0 Showbizz Nog voor de extra maatregelen ingevoerd werden had Odette Lunettes, het Belgische brillenmerk van Eline De Munck, vorige week al besloten om de winkel op de Meir te sluiten door het coronavirus. “Het besmettingsgevaar bij oogmetingen is te groot, dus we wilden geen enkel risico nemen”, vertelde Eline toen.

Als jonge Belgische onderneming wil Odette Lunettes nu zorgen dat iedereen nog steeds een bril kan uitkiezen. Eline zal voortaan persoonlijk FaceTime-advies geven aan klanten die een montuur van Odette Lunettes willen proberen. Iedereen kan voortaan een afspraak maken via odettelunettes.com. Samen met de klant zal Eline De Munck drie monturen van optische brillen of zonnebrillen uitkiezen, terwijl ze in de winkel staat en de klant kan meekijken via FaceTime. Deze drie monturen worden in de meest veilige omstandigheden opgestuurd, waarna de klant zijn of haar favoriet kan uitkiezen. Bij optische brillen worden de aangepaste glazen - volgens een bestaande oogmeting - in het gekozen montuur gezet.

Eline De Munck licht toe: “Heel wat grote ondernemers over het hele land roepen iedereen op om lokaal te kopen en dit digitaal te doen. Ook wij moeten met Odette Lunettes creatief en innovatief ondernemen als we de komende tijd willen doorkomen. We willen met dit advies op maat via de virtuele weg ervoor zorgen dat we mensen kunnen blijven servicen. Eigenlijk doe ik hetzelfde als wat ik normaal in onze winkel doe, maar deze keer doen we het op een veilige afstand en de klant hoeft ‘zijn kot niet uit’. Als de klanten dus niet tot bij ons kunnen komen, kom ik letterlijk tot bij hen thuis. We hopen dat mensen in deze moeilijke tijden voor ondernemers lokaal blijven winkelen.”