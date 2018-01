Eline De Munck gaat in zee met premier Michel: "My New BFF" DBJ

Bron: Instagram 3 Instagram Charles Michel en Eline De Munck Showbizz Premier Michel moet dan wel alle zeilen bijzetten om zijn staatssecretaris Theo Francken in toom te houden, hij heeft blijkbaar ook behoefte aan een nieuwe bril. Daarvoor ging hij te rade bij de bekendste brillenontwerpster van Vlaanderen en omstreken, Eline De Munck.

"Ik en mijn nieuwe beste vriend #EnOfOnzePremierSmaakHeeft #BinnenkortStaatErEenOdetteOpZijnNeusTeBlinken #ZijnEersteVoorOnzeEerste #IAmNotFeelingBlueToday #BusinessPartners #OnzeSterkteUitspelen #AManWithAVision", plaatst Eline bij haar foto. Het lijkt er dus sterk op dat de volgende bril van de eerste minister er een zal zijn uit haar collectie.

Eline De Munck (29) heeft sinds enkele jaren haar eigen brillenmerk 'Odette Lunettes'. De opvallende brillen liggen in ons land al in meer dan tachtig etalages van opticiens maar ook het buitenland lonkt: zelfs in Zuid-Korea is het merk sinds kort verkrijgbaar. De actrice en presentatrice heeft de showbizz nog niet helemaal vaarwel gezegd maar vandaag voelt ze zich in de eerste plaats onderneemster.

