Eline De Munck fronst haar wenkbrauwen bij nieuwe kledingcollectie An Lemmens: “Zoek de zeven verschillen” HLA

08 juli 2020

00u03 5 Showbizz An Lemmens lanceert woensdag haar tweede kledingcollectie in samenwerking met Lola&Liza. Op Instagram liet de presentatrice al een aantal stuks zien, en één stuk in het bijzonder schoot bij Eline De Munck in het verkeerde keelgat. Zij merkte immers op dat de print van één van de jurken opvallend veel lijkt op een print uit haar collectie in samenwerking met kledingketen Zeb.

“Toen ik daarnet getagd werd in een foto moest ik twee keer kijken en me eens in de ogen wrijven”, schrijft De Munck op Instagram. Volgens haar lijkt de print en de kleur van één van de jurken van Lemmens sprekend op die van een jurk uit haar collectie ‘Deux’, die ze ontwierp in samenwerking met Zeb.

“Ik wil niet onbeleefd zijn of een oorlog beginnen”, schrijft ze nog, met op de achtergrond een detailfoto van de print die zij ontwierp. De Munck vervolgt met een foto waarin ze de twee kledingstukken naast elkaar plaatst met het bijschrift ‘zoek de zeven verschillen’. De brillenontwerpster sluit af met felicitaties voor Lemmens: “Proficiat met je nieuwe collectie”.