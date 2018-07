Eline De Munck en Christophe na twee jaar uit elkaar JD

00u00 0 Showbizz Eline De Munck (30) en haar vriend Christophe (42) zijn uit elkaar . "Wij zijn niet langer een koppel, maar we blijven wel vrienden", zegt een aangeslagen Eline in 'Dag Allemaal'.

De Munck leek haar leven helemaal op orde te hebben. Met haar brillenlijn Odette Lunettes ontpopte ze zich tot succesvolle zakenvrouw en aan de zijde van Christophe, in het muziekmilieu bekend als dj MC Six, toonde ze zich een toegewijde plusmama voor zijn drie kinderen.

Dat het koppel na meer dan twee jaar met elkaar heeft gebroken, komt als een verrassing. Enkele maanden geleden geloofde Eline immers nog rotsvast in hun relatie. "Christophe is de juiste man op de juiste plaats", zei ze toen. "Hij is twaalf jaar ouder en mijn tegenbeeld. Ik ben heftig, hij altijd rustig. Hij zorgt ervoor dat ik ook kalmer word. Dat hij al drie kinderen heeft? Als de liefde écht is, past een mens zich aan." Waarom het precies fout liep, wil ze niet kwijt. "Het is nog te vroeg, ik wil dit nu eerst rustig verwerken."