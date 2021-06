Eline De Munck deelt eerste foto met Michaël R. Roskam: “Liefde van mijn leven”

De voormalige JIM-vj en de filmregisseur hebben elkaar de afgelopen maanden vermoedelijk wel eventjes moeten missen. In februari verbleef Roskam namelijk een tijdje in New Orleans voor de opnames van de nieuwe crimireeks ‘In With the Devil’. Normaal gezien gingen de opnames in april van start en zouden ze aanvankelijk 95 dagen in beslag nemen.