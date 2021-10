Elijah Wood: “Ork uit ‘Lord of the Rings' is gebaseerd op Harvey Weinstein”

Wie Elijah Wood uitnodigt voor een podcast, praat uiteraard ook over z'n bekendste project: de filmreeks ‘Lord of the Rings’. Presentator Dax Shepard bekende aan Wood dat hij evenzeer van de films houdt als van de wijze waarop ze tot stand zijn gekomen. Filmstudio Miramax, die van oprichter Harvey Weinstein, had namelijk de rechten gekocht op de boeken van J.R.R. Tolkien. Maar het werd al snel duidelijk dat de studio het niet eens was met de visie van regisseur Peter Jackson. Die vroeg daarom aan Weinstein om de films bij een andere studio te mogen maken.

“En Miramax zei: ‘We willen je de rechten wel teruggeven, maar dan moeten er twee dingen gebeuren. Eén: je moet het dit weekend nog regelen. Twee: wie toezegt, moet alle films in één keer maken’", zei Shepard. Klopt, antwoordde Wood. “Dat tijdvak was geschift. Ze gingen met het project de baan op. Peter maakte een best indrukwekkende video en toonde die op verschillende plaatsen. De meeste mensen zagen het niet zitten om meer dan één film te maken. Hun idee was: ‘Nee, je moet eerst zien hoe de eerste film het doet, en daarna investeer je pas de rest van het geld.’” Uiteindelijk gaf Bob Shaye van New Line Cinema toe om in een klap drie films te maken. “Een ongelofelijk risico", zei Wood. “Miramax dacht dat ze geen schijn van kans hadden.”

“Het is grappig. Dom Monaghan en Bill Boyd (die hobbits Merry en Pippin spelen in de filmreeks) hadden het hier onlangs nog over in hun podcast, ‘The Friendschip Onion’”, vervolgde Wood. “Ze praatten met Sean Astin (die Samwise speelde) over diens eerste herinnering aan Nieuw-Zeeland (waar de reeks werd opgenomen, red.). Hij had de maskers van de orks gezien. En een van de maskers - dat herinner ik me nog zéér goed - was ontworpen om op Harvey Weinstein te lijken. Als een soort van ‘fuck you’. Ik denk dat het oké is om er nu over te praten, want die kerel zit nu toch in de gevangenis", voegde Wood er nog aan toe.