Elien blikt met gemengde gevoelens terug op ‘Boer zkt vrouw’: “Na afloop zei ik: ‘Nooit meer’”

TV “Opgepakt op luchthaven met drugs in mijn koffer”: An getuigt in ‘Alloo en tot ziens’ over Britse vrouwenge­van­ge­nis

Donderdag gaat Luk Alloo in een nieuwe aflevering van ‘Alloo en tot ziens’ op bezoek bij An, die in 2013 in de vrouwengevangenis zat voor onvrijwillige doodslag. Nu is ze vrij en wil ze haar leven op de rails krijgen. “Ik heb vijf jaar in een Belgische gevangenis gezeten en zat nu net drie jaar in een Engelse cel omdat ik met een koffer vol drugs werd betrapt”, vertelt ze. “Ik heb mijn straffen netjes uitgezeten. Maar nu wil ik echt het goede pad opgaan.”

23 maart