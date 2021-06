Elias en Bert kregen eerste filmrol in ‘Tom & Jerry’ dankzij TikTok: "Nooit verwacht dat ze mij zouden vragen”

FilmHet zal je maar overkomen: je begint een account op TikTok en voor je het weet heb je een stemrol in een animatiefilm te pakken. Het overkwam Elias Verwilt (21) en Bert De Kock (26), beiden erg populair op het sociale medium. Zij zijn straks te horen in de Vlaamse versie van ‘Tom & Jerry’, een prent die vanaf 9 juni in de Belgische zalen speelt. “Ik schrok me een ongeluk”, klinkt het. “In geen honderd jaar dacht ik dat ze mij via TikTok zouden ontdekken. Ik kon niet snel genoeg ‘ja’ zeggen.”

Elias Verwilt heeft bijna 500.000 volgers op TikTok, Bert heeft er meer dan 200.000. Hoewel dat prestaties zijn waarmee ze zich voorzichtig BV in wording mogen noemen, vielen ze allebei uit de lucht toen ze plots gecontacteerd werden door filmstudio Warner Bros.. Daar waren ze nog op zoek naar twee stemacteurs voor hun nieuwste prent, ‘Tom & Jerry’. Een kinderfilm waarin animatie gecombineerd wordt met live action-beelden. Opvallend, want geen van beiden hebben ze acteerervaring. Ze hadden dus niet bepaald gesolliciteerd voor de job. Hun tientallen leuke filmpjes op de populaire app waren echter genoeg om de studio te overtuigen. Ze zullen in de film te horen zijn naast BV’s als Govert Deploige, Nicolas Caeyers, Ben Segers, Michaël Pas, Sander Gillis, Juan Gerlo en Maureen Vanherberghen.

“Ik schrok echt heel hard toen ik dat mailtje kreeg”, zegt Elias wanneer we hem opbellen. “Ik had eerlijk gezegd nooit verwacht dat ze míj daarvoor zouden vragen, ik ben immers geen acteur. Maar ik vond het wel heel leuk, natuurlijk. Uit mijn TikTok-filmpjes blijkt dat ik een nogal luide, opvallende stem heb”, bedenkt hij zich. “Misschien dat ze daarom aan mij dachten?” Ook Bert wist niet wat hem overkwam. “Ik neem niet graag op bij vreemde nummers, je kent dat wel”, lacht hij. “Ik had nooit verwacht dat Warner Bros. op mijn antwoordapparaat zou staan. Ik heb meteen teruggebeld, ik kon niet snel genoeg ‘ja’ zeggen! Op mijn TikTok doe ik wel eens typetjes na, vele mensen herkennen de stem van iemand anders in die van mij. Zo doe ik blijkbaar veel mensen denken aan het Ketnet-aapje Olly of aan Timon uit ‘The Lion King’. Misschien had het daar iets mee te maken?”

@eliasverwilt ##foryou ##foryoupage ##eliaszitoptiktok ♬ origineel geluid - Elias Verwilt

Niet simpel

“Het is moeilijker dan je denkt hoor, zo’n stemmetje inspreken”, aldus Bert, die achter de schermen werkt bij Ketnet. “Er is veel waar je op moet letten. Je krijgt je personage uit de film te zien, samen met een timer die je exact vertelt hoeveel tijd je hebt. Soms is dat maar drie seconden, en dan moet je er rekening mee houden dat je inademt op de eerste seconde. Ik dacht ook dat ik niet echt zou hoeven acteren, maar je moet daar toch wat met je armen staan zwaaien en die tekst expressief brengen, anders komt het niet goed over. Ik speel een kat, Lightning, die niet zo’n fan is van Jerry. En ik kan je vertellen, dat rolletje inspreken was geen kattenpis. (lacht) Als filmfanaat, die voor de lockdown haast elke week in de cinema zat, is het wel fantastisch dat ik nu ook mijn eigen naam eens voorbij kan zien rollen tijdens de credits!”

“Ik vond het echt plezant, het was de eerste keer dat ik zoiets deed”, zo zegt Elias. “Ik vond eigenlijk dat het heel goed meeviel, ik heb er dus niet veel voor moeten oefenen, ofzo. Ik spreek meerdere nevenpersonages in die in de film voorkomen, dus meestal ging het om korte stukjes tekst. Af en toe moet je wel eens iets opnieuw doen, maar over het algemeen vond ik het niet erg moeilijk. Ze mogen me zeker nog eens vragen voor zo’n film”, klinkt het enthousiast. “Ik ben een grote fan van Disneyfilms, dus dat zou ik echt geweldig vinden. Of zo’n leuke serie voor Nickelodeon. Mijn moeder ergerde zich vroeger altijd aan die té vrolijke, gedubde stemmetjes. Maar toch zou ik er graag eentje zijn.” Bert deelt die droom: “Ik was een echt Disney-kind, dus als ik zelfs maar één zin zou kunnen zeggen in zo’n film, zou ik erg gelukkig zijn. Als ik denk aan ‘Finding Nemo’, denk ik altijd meteen aan Sien Eggers die de rol van Dory inspreekt. Hoe tof zou dat zijn? Pas op, ik ben al super blij met ‘Tom & Jerry’, want ook dat zijn echt iconische tekenfilms.”

@bertnoternie Bewijs dat ik niet Olly ben 😤 ##viral ♬ original sound - Bert

Deuren openen

Ze waren dus geen acteurs en je zal hen niet vinden in de boekjes, maar toch schopten Elias en Bert het tot op het grote scherm. En dat allemaal dankzij TikTok. “Zonder TikTok had ik de vraag nooit gekregen”, bedenkt Bert zich. “Dus ja, het doet wel deuren opengaan. Ik had nul ervaring, al denk ik dat dit iets is waar ik in zou kunnen groeien. Pas op, je moet je niet té veel voorstellen bij mijn inbox, hé”, lacht hij. “Maar er lopen soms wel aanvragen binnen.” Dat merkt ook Elias, die eerder ook al opgetrommeld werd als presentator van de Gouden K’s. “Gek, hé? Ik ben binnenkort trouwens ook te horen in een andere film, maar daar mag ik voorlopig nog niets over zeggen”, klinkt het mysterieus. “Maar het is dus wel degelijk zo: dankzij TikTok krijg ik kansen die ik anders nooit gehad zou hebben.”

Hoewel Elias en Bert niet uit waren op een casting, zijn er vele TikTokkers die het medium wél specifiek daarvoor gebruiken. Filmstudio’s en muzieklabels hechten namelijk steeds meer waarde aan TikTok-sterren. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand doorbreekt dankzij de app, denk maar aan Olivia Rodrigo, de verantwoordelijke voor het nummer ‘Driver’s License’, dat al maanden in je hoofd zit. “TikTok brengt inderdaad hits met zich mee, het is goed voor de muziekindustrie”, aldus Bert. “Daarom denk ik dat de app binnen vijf of tien jaar nog wel degelijk relevant kan zijn.”

Niets forceren

Voor Elias en Bert zal TikTok echter nooit meer worden dan een hobby. “Je mag je niet gaan bezighouden met ‘ik moet een bepaald aantal filmpjes maken per week’, je kan dat niet forceren”, meent Elias. “Mijn meest spontane ideeën zijn vaak de leukste. Ik doe vaak dingen na die ouders doen, maar dan uitvergroot. Het moet ook vooral plezant blijven, vind ik. Ik zit nu nog in het middelbaar, maar ik plan geen carrière op TikTok. Ik heb mijn échte leven immers ook nog, hé. Ik begon ermee omdat ik me verveelde en omdat het tof was. Voor de pandemie had ik nog nooit iets met TikTok gedaan. Twee weken na de opstart van mijn account merkte ik dat ik toch wel héél veel kijkers had. Mensen begonnen me te herkennen op straat, dat was wel vreemd.”

@eliasverwilt ##foryou ##foryoupage ##eliaszitoptiktok ♬ origineel geluid - Elias Verwilt

Ook Bert ziet de app louter als hobby. “Ik had ze aanvankelijk gedownload voor mijn werk, en ook gewoon uit interesse. Vanaf toen is het bereik opeens erg omhoog gegaan, vanwege de pandemie. Veel kinderen - mijn voornaamste publiek, denk ik - zaten thuis en hadden niet veel te doen behalve filmpjes kijken op TikTok. Het begon met een grappig filmpje waarin ik de oorbellen van mijn moeder droeg. Dat werd goed bekeken en sindsdien kreeg ik er alleen maar meer volgers bij. Dus ik begon met filmpjes waarin ik ook haar kleedjes droeg - helaas hebben we daarin dezelfde maat - of waarin ik mezelf schmink zoals allerlei dieren. Het is eigenlijk een grote inhaalbeweging van mijn kindertijd. (lacht) Veel meer plan ik daar niet mee, ik heb al een goede job. Maar voor nog zo’n rolletje in een film mogen ze me altijd bellen!”

‘Tom & Jerry’ is vanaf 9 juni te zien in de bioscoop.

@bertnoternie Reply to @anna.beerens oke deze is vreselijk 2/10 😣🐯 DROP JE SCORE! ♬ Blue Blood - Heinz Kiessling & Various Artists



