Elf jaar na Junior Eurosong: hoe is het nog met ‘jodelmeisje’ Laura Omloop?

Hoe is het nog met?

“Ik kijk heel diep in je ogen en zie duizend regenbogen én ik voel me zo...” en dan weet je wel wat er volgt. In 2009 was heel Vlaanderen in de ban van het schattige ‘jodelmeisje’ Laura Omloop. Toen was ze 10 jaar, intussen is ze er al 21. Maar wat doet Laura nu? Wij gingen vragen hoe het met haar gaat en stelden vast dat ze het jodelen alvast niet verleerd is.