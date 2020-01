Elena Castro Suarez is nog héél even Miss België: “Ik vind deze periode van het jaar altijd heel dubbel” IDR

01 januari 2020

11u15 0 Showbizz Op 11 januari geeft Miss België haar kroontje door, maar tot die tijd mag Elena Castro Suarez zich nog even het mooiste meisje van het land noemen. Reden genoeg om dit jaar eens extra goed te vieren, zou je dan denken. “Toch niet, want ik vind deze periode altijd heel dubbel”, legt Elena uit.

“Vijf jaar geleden is mijn oom gestorven op nieuwjaarsdag”, legt de 19-jarige Antwerpse schone met Spaanse roots uit. “En dat is iets dat in mijn hoofd zit, net als bij de rest van mijn familie. Deze periode heeft voor ons ook een negatieve bijklank.” Al wil dat niet zeggen dat Elena niet viert. “Ik hou ervan om de jaarwisseling thuis in te zetten met mijn familie. En we doen dat echt volgens de Spaanse traditie: we kijken naar de Spaanse televisie, waar ze live aftellen naar het nieuwe jaar. Twaalf seconden voor het nieuwe jaar is het ook de bedoeling dat je iedere seconde een druif eet, waarbij je voor iedere druif een wens mag doen. En geloof me: ‘t is echt niet gemakkelijk om aan dat tempo druiven te eten”, lacht Elena. “Daarnaast drinken we uiteraard ook een glaasje. Om middernacht hebben we dan geklonken om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten.” Goede voornemens maakt onze Miss België niet. “Ik zou wel graag wat meer sporten en gezonder eten, maar ik ken mezelf: dat komt er toch niet van”, lacht ze.

Vandaag gaat Elena vooral goed uitrusten, zegt ze zelf. “Ik vind dat een goede dag om lekker uit te slapen, want de winkels zijn toch niet open”, knipoogt Castro Suarez. “Maar los daarvan denk ik dat het perfect oké is om het nieuwe jaar rustig te beginnen. Dat is ook wat ik van plan ben om deze eerste week te doen. ‘t Zal allemaal snel genoeg hectisch worden. Zo moet ik op elf januari mijn kroontje doorgeven aan de volgende Miss België. Het kan misschien gek klinken, maar ik ben vooral heel benieuwd wie de volgende zal zijn die het kroontje draagt. Dat had ik vorig jaar ook. Het maakte me toen niet zozeer uit wie het werd, ik wilde het vooral weten. (lacht) Dat ik het zelf werd, maakte de verrassing helemaal compleet. Ik weet niet hoe ik me dit jaar ga voelen als ik het kroontje doorgeef, maar ik hoop dat de volgende Miss België net zo van haar overwinning kan genieten als ik. Ik heb er een heel mooi jaar opzitten, vind ik zelf.”