Elena Castro Suarez is Miss België 2019: “Mijn studies zet ik nu even aan de kant” JOBG KD DVDE

12 januari 2019

23u10 25 Showbizz Applaus voor Elena Castro Suarez, Miss België 2019. Zij werd zonet in Plopsaland De Panne verkozen tot mooiste meisje van ons land en tot opvolgster van Angeline Flor Pua (24). “Ik droom al van kleins af aan van dit kroontje. Nu is het realiteit”, glundert ze.

De 18-jarige met Spaanse roots is afkomstig uit Antwerpen. Na de overwinning was ze oprecht dolgelukkig. Ze was zelfs in tranen toen haar naam door de microfoon van Miss België-organisatrice Darline Devos klonk. “Ik hoopte zo hard dat ze mijn naam zou zeggen, maar toen dat effectief zo was, kon ik het echt niet geloven”, zei ze. “Ik had tijdens het badpakkendefilé nog een klein foutje gemaakt, maar blijkbaar was dat niet opgevallen. Wat een opluchting na al het harde werk van de voorbije maanden. Ik droom al van kleins af aan van dit kroontje. Nu is het realiteit.”

Haar overwinning viert de schone niet met alcohol. “Er staat nog veel op de planning en sowieso drink ik niet echt graag. Mijn familie en vrienden zijn hier, ik ga hen bedanken voor alle steun. En ik hoop ergens wel snel mijn bedje te zien, want ik heb toch wat slaap in te halen”, lacht ze.“In mijn dromen ga ik waarschijnlijk wat flamenco dansen om het te vieren.” De kersverse Miss beoefent de dans al sinds haar vierde.

De nieuwe schoonheidskoningin wil zich volop focussen op haar job als Miss. “Ik zet nu mijn studies rechtspraktijk even aan de kant”, verklaart ze. “Ik wil graag procureur worden, maar nu wil ik me eerst volledig concentreren op mijn jaar als Miss België. Daarna zet ik ze zeker verder. Ik wil immers als een sterk voorbeeld aan jongere meisjes tonen dat ze toch hun dromen waar kunnen maken.”

Eredames van dienst zijn Elodie Duchesne en Aline Elsermans. De concurrentie bestond dit jaar uit één meisje minder, want een kandidate moest verstek geven wegens ziekte. Maar dat kon de pret bij Elena niet druk. “Ik heb hier een half jaar naartoe gewerkt. Het is een ontlading”, vertelt ze over haar tranen van geluk. Het geluk kon ze echter niet delen met een partner, want de Miss is bewust single. “Mijn focus gaat nu naar Miss België.”

Elena Castro Suarez, die een Spaanse papa heeft, is de zesde Vlaamse Miss België op rij. Noémie Happart, die op de verkiezing aanwezig was, zorgde in 2013 voor de meest recente Waalse overwinning. Sinds 2014 wonnen er enkel nog Vlaamse meisjes, met name Laurence Langen, Annelies Törös, Lenty Frans, Romanie Schotte en Angeline Flor Pua.

Naast het opperste kroontje worden ook een aantal andere neventitels verdeeld tijdens de galashow van Miss België. De winnares, Elena, werd tevens Miss Charity. “Het goede doel is heel belangrijk voor mij”, klinkt het. Nathalie Desplancke (Middelkerke) kreeg Miss Sympathy uit handen van ex-Miss België Noémie Happart. Yulia Chernyshkova is Miss Social voor haar werk op de sociale media. Célia Jans werd Miss Beach, Shana Vanfraechem uit Diest is voortaan Miss Talent. Miss Sport ging naar Laura Oliveira Granja. Josephine-Charlotte Lecluyse uit Kuurne ging letterlijk lopen met de titel van Miss Catwalk.