Eldiona (12) rekent in ‘The Voice Kids’ af met haar pesters: “Jarenlang voelde ik me een loser”

Tijdens de Blind Auditions namen de zenuwen de bovenhand, maar in de Knockouts vanavond bestijgt Eldiona Gjara (12) zelfverzekerd het podium. Met een persoonlijk nummer maakt ze komaf met haar pesters. "Jarenlang noemden ze me dik. Nu kan ik eindelijk laten zien wat ik allemaal kan."

Eldiona is dankbaar dat ze een tweede kans kreeg tijdens de Blind Auditions. Toen speelden haar zenuwen haar zodanig parten dat ze haar optreden moest stoppen. “Tijdens m'n Knockout voelde ik me gelukkig al veel rustiger”, vertelt ze. “De crew steunde me enorm en ook m’n coach Laura (Tesoro, red.) was superlief en zorgzaam. Tijdens de pauze kwam ze me zelfs geruststellen. Echt een topgriet.”

Het twaalfjarige meisje uit Turnhout brengt vanavond een pakkende versie van ‘I’m a mess’ van de Albanees-Amerikaanse popprinses Bebe Rexha. “Die song heeft een persoonlijke betekenis voor mij”, vervolgt ze. “‘Ik ben een loser’, zingt ze, en zo heb ik me ook jarenlang gevoeld. In de lagere school werd ik gepest omdat ik zogezegd dik was. Dat gebeurde heel subtiel, in de speeltijd, wanneer de leerkrachten het niet hoorden. Nu ik in de middelbare school zit, voel ik me veel beter. Ik heb nieuwe vrienden en zij appreciëren me zoals ik ben. Dankzij ‘The Voice Kids’ heb ik nog meer zelfvertrouwen gekregen. Eindelijk kan ik m’n pesters tonen wat ik allemaal in m’n mars heb.”

Kosovaars

Als vijfjarige pagadder liep Eldiona al luidkeels te zingen. “Eerst vooral liedjes in het Kosovaars, want m’n ouders zijn van daar afkomstig”, vertelt de tiener. “M’n papa woont al dertig jaar in België, m’n mama is hier vijftien jaar. Ze leerden elkaar kennen in Nederland, toen ze daar allebei op vakantie waren. Romantisch, hé? (lacht) De eerste keer dat ik voor m’n ouders zong, waren ze meteen onder de indruk. Dankzij hun aanmoedigingen heb ik me ingeschreven.”

Nu ‘The Voice Kids’ haar zo bevalt, droomt Eldiona groots. “Ik zou graag de Vlaamse Dua Lipa worden, want zij heeft ook Kosovaarse roots”, lacht ze. “Ik zou het heerlijk vinden om overal ter wereld op te treden en door fans op handen te worden gedragen. Al ben ik in de klas nu ook wel een beetje een ster. Ik heb zelfs al handtekeningen moeten uitdelen. Dat smaakt zonder twijfel naar meer.”

‘The Voice Kids’ is om 20.35 uur te zien op VTM.

