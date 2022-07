Eins, zwei, drei, hier zijn de handjes: Regina Penxten laat Moose Bar total losgehen met Niels Destadsbader en Conner Rousseau als special guests

Johnny Däpp, de Snollebollekes en... Niels Destadsbader. Past niet in die categorie fout, wel in die van ‘verrassingen van de dag’. “Geloof me, ook voor míj was dit een verrassing", lacht Niels nadat hij de chalet ‘De wereld draait voor jou’ liet meebrullen tot in de Alpen. “Ik kwam hier eigenlijk gewoon een avond feesten met Conner Rousseau...” Special guest nummer drie. “We gingen een bezoekje brengen aan Regi. Enfin, dat dàchten we. Zie ik daar plots iemand met een roze pruik staan. Ik was bijna verliefd, maar toen zag ik dat het Regi was. (lachje) En dan draait hij ons nummer en stond ik plots op het podium. Letterlijk maar twintig seconden.” Maar legendarisch, dat zeker.