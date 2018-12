Eindelijk toegetreden tot de beschaving: na 24 jaar heeft ook Baarle-Hertog een kandidaat in ‘Blokken’ DBJ

24 december 2018

07u16 0 Showbizz Ze hebben er in Baarle-Hertog 24 jaar op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zo ver. Ook de Antwerpse gemeente heeft nu een deelnemer aan de Eén-quiz ‘Blokken’. De man die de eer op 24 december hoog moet houden is Koen Sannen (32), een ontwikkelingsingenieur die werkt in Eindhoven.

Bijna een kwarteeuw hebben ze er in Baarle-Hertog op moeten wachten, maar nu is het gebeurd. Ook in de Belgische enclave op Nederlands grondgebied hebben ze een inwoner die mee gaat doen aan ‘Blokken’. Dat is bijzonder, want er zijn in Vlaanderen slechts zes gemeenten die in de afgelopen 24 jaar geen kandidaat naar de quiz van Ben Crabbé hebben gestuurd. Nu Baarle-Hertog van het lijstje werd geschrapt, blijven nog Lo-Reninge, Spiere-Helkijn, Drogenbos, Herstappe en Horebeke over. De man die het blazoen van Baarle-Hertog moet gaan verdedigen is Koen Sannen, een ontwikkelingsingenieur bij Daf-trucks in Eindhoven.

“Mijn zus had gezien dat ze op zoek waren naar kandidaten uit onze gemeente”, zegt Koen in Het Nieuwsblad. “Ik was al langer van plan om mee te doen en na mijn inschrijving ging het redelijk snel, terwijl de wachtlijst voor mannen normaal erg lang is. Ik heb natuurlijk de preselecties moeten overleven, maar voor mij ging het allemaal wat sneller omdat ik uit Baarle-Hertog kwam. Ik heb vernomen dat er nog mensen van hier wilden deelnemen, maar die hebben de uiteindelijke selectie niet gehaald. Baarle-Hertog telt maar 2.700 inwoners en meer dan de helft zijn Nederlanders, die voelen zich sowieso minder geroepen om mee te doen. Een echte kwisser ben ik niet, ik doe hooguit twee keer per jaar mee aan een zaalquiz en ik kijk af en toe naar ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Naar Blokken kijk ik zelden omdat ik vrij laat werk ­– ik heb veel contact met mensen in Noord-Amerika en die werken natuurlijk op ­andere uren. Ik ben in ieder geval blij dat ze Baarle-Hertog bij Blokken van die lijst kunnen schrappen. Dat was voor een deel mijn motivatie.”