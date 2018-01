Eindelijk: Roel Vanderstukken terug bij 'Familie' TDS

16u02

Bron: Instagram 2095 Instagram Showbizz Al enkele weken zien we Govert Deploige aan het werk als Benny in ‘Familie’. Een waardige vervanger voor Roel Vanderstukken (41), die enkele maanden moest herstellen van zijn hartoperatie. Op Instagram heeft Roel vandaag goed nieuws: hij staat terug op de set van de soap.

Roel moest revalideren van zijn hartoperatie, dus moest ‘Familie’ op zoek naar een tijdelijke vervanger. Dat werd Govert Deploige, vooral bekend voor zijn rollen in 'Thuis' en 'W817'.

Voor Govert was 18 december de laatste draaidag. Roel wilde zo snel mogelijk zijn rol weer opnemen. En dat is nu dus gebeurd, zo schrijft hij op Instagram: "Kijk eens wie terug is #vtmfamilie BackInBennyBusiness." 'Familie'-fans kunnen zich vanaf 3 maart opnieuw verwachten aan hun oude, vertrouwde Benny.

#lookwhosback #vtmfamilie BackInBennyBusiness #BIBB Een foto die is geplaatst door null (@) op 04 jan 2018 om 10:28 CET