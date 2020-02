Eindelijk opheldering in ‘Familie’: Veronique komt te weten wie de vader van haar kind is HL

03 februari 2020

20u35 1 showbizz Gedaan met de onzekerheid voor Veronique in ‘Familie’. Het personage van Sandrine André kwam maandag eindelijk te weten dat Lars (Kürt Rogiers) met honderd procent zekerheid de vader is van haar ongeboren kind. Een hele geruststelling voor haar en haar toekomstplannen.

Veronique had eerder dit seizoen de lakens gedeeld met Lars en diens eeuwige liefdesrivaal Mathias. Toen ze vaststelde dat ze onverwacht zwanger is, wist ze dan ook niet meteen van wie. Was het Mathias, met wie ze ondertussen in onmin ligt, of toch Lars met ze haar leven verder wil opbouwen? Een vaderschapstest moest uitsluitsel brengen. Maandag kreeg de kijker de uitslag van de test te horen: Lars is de biologische vader.

Eind goed, al goed? Misschien nog niet meteen. Gezien haar leeftijd liet Veronique, die in de reeks 47 jaar is, ook nog een NIPT uitvoeren. Die Niet-Invasieve Prenatale Test onderzoekt het bloed en gaat na of de ongeboren baby DNA-afwijkingen vertoont en een verhoogd risico op het Down-, Edwards- en Pataus-syndroom heeft. Dat resultaat is pas later deze week bekend.

