Eindelijk onthuld: Melissa en Gianni uit ‘Temptation Island’ geven baby verrassende naam

TV Als dat maar goed komt: Erik Van Looy krijgt slappe lach na ‘hagedissen-vraag’ in ‘De Slimste Mens’

7 december De hartelijke lach van Erik Van Looy is door ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ inmiddels legendarisch op het Vlaamse tv-scherm. Ook bij maandagavond kan hij zich niet inhouden en proest hij het uit na een vraag over hagedissen. Binnen de kortste keren ligt iedereen mee plat van het lachen, want is er iets aanstekelijker dan de lach van Erik?