Eindelijk: na 19 jaar ziet Liam Gallagher zijn dochter Molly voor het eerst terug TC

24 mei 2018

11u07 0 Showbizz Opvallende familiereünie. Voor het eerst in 19 jaar zag ex-Oasis-ster Liam Gallagher (45) zijn dochter Molly (21) nog eens terug. Hij stelde haar daarbij ook meteen voor aan haar halfbroers, Gene (16) en Lennon (18).

Meer dan 20 jaar geleden beleefde Oasis-ster Liam Gallagher een affaire met muzikante Lisa Moorish. Die relatie kostte hem indertijd zijn huwelijk met Patsy Kensit, maar leverde hem wel een dochter op: Molly. Helaas bleef ook de romance met Lisa niet duren. Het water tussen Liam en haar werd zo diep dat alle contact verbroken werd en Liam kreeg Molly dan ook lange tijd niet meer te zien. Vorig jaar zei hij in een interview wel dat hij zich klaar voelde om Molly weer te zien. Haar moeder wilde hij niet meer zien, omdat ze nog altijd ruzie hebben. Liam meende het dat hij Molly weer in zijn leven wilde toelaten, want nu postte hij een foto waarop hij te zien is met haar en met zijn zonen Gene (uit zijn huwelijk met Nicole Appleton) en Lennon (uit zijn huwelijk met Kensit). De foto werd genomen in de backstage van een Rolling Stones-concert en bewijst dat de band wel degelijk weer is aangehaald. Overigens is de reünie niet helemaal compleet. Liam heeft immers nog een dochter, Gemma, uit zijn relatie met Liza Gorbani. Dat zij amper vijf jaar is, verklaart misschien wel waarom ze er niet bij was op een concert van Mick en co...