Eindelijk! Johan Verstreken verklapt op wie Marlèneke uit Samson en Gert is gebaseerd TDS

12 november 2018

12u07

Bron: JOE 0 Showbizz Het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx had vanmorgen Johan Verstreken te gast. Johan hielp in de jaren negentig ‘Samson en Gert’ mee op te starten en verklapte op wie Marlèneke uit Samson en Gert gebaseerd is.

“Marlèneke uit ‘Samson en Gert’ is eigenlijk gebaseerd op Marlène De Wouters. Gert was omroeper bij de VRT en telkens Marlène aan het omroepen was, ging Gert voor het scherm staan en zei hij: ‘Marlène, I love you’. Zo is Marlèneke dus ontstaan”, vertelde Johan.

Johan is de eerste omroeper uit de jaren negentig die Sven en Anke deze week uitnodigen voor de 90’s week op Joe. Anke vond het geweldig om Johan in de studio te hebben en al zijn verhalen uit de nineties aan te horen. Zo ging Johan ooit naar de frituur met de Backstreet Boys, at spaghetti met Robbie Williams en heeft hij de Spice Girls gekieteld.

Speciaal voor de gelegenheid is deze week de ochtendshow van Sven en Anke ook live te volgen tussen 06.00 en 09.00 bij CAZ. Donderdag komt Marlène De Wouters tussen 07.00 en 09.00 langs bij Sven en Anke, de ideale gelegenheid om haar aan de tand te voelen over Gerts grote liefde Marlèneke. Ook Anne De Baetzelier (dinsdag), Martine Prenen (woensdag) en Lynn Wesenbeek (vrijdag) komen aan bod.