Eindelijk: Harry Potter-vervolg op Pokémon Go komt eraan, dit zijn de eerste beelden TDS

18 januari 2018

18u50

Bron: Youtube 855 Showbizz Na de enorme rage die Pokémon Go ontketende, konden de makers niet snel genoeg aan de slag gaan met een nieuw project: een vergelijkbare game rond Harry Potter. De eerste trailer werd vandaag vrijgegeven. En het moet gezegd: het ziet er bijzonder magisch uit.

Toen Pokémon Go gelanceerd werd, leidde dat wereldwijd tot ongeziene taferelen. Straten, parken, gebouwen, niks was veilig voor de spelers die met hun smartphone in de hand Pokémons liepen te zoeken. Het ongeziene succes smaakte naar meer, en dus besloten de makers al snel om er een vervolg aan te breien..

Hét moment om de Harry Potter-markt aan te boren, dachten ze. Het werk van J.K Rowling telt miljoenen fans over de hele wereld. En dus werd een game ontwikkeld in samenwerking met Warner Bros. Spelers kunnen hun eigen karakter uitkiezen, door de tovenaarswereld lopen om punten te verzamelen, opdrachten aan te gaan, vrienden uit te dagen en nog veel meer.

Professor Snape

De game komt allicht in de komende weken uit. Bij wijze van voorsmaakje werd de trailer van 'Harry Potter: Hogwarts Mystery' al online gezet. Daarin zien we populaire personages als professor Snape, Hagrid en Anderling.

De game volgt overigens een verhaal, maar draait volledig rond jouw eigen avatar. Registeren voor Hogwarts Mystery kan nu al via de website. De game zal te downloaden zijn via de App Store en Google Play.