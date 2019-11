Einde van tijdperk: Koen stopt bij Get Ready! DBJ

30 november 2019

09u25 43 showbizz Koen Bruggemans, een van de originele leden van Get Ready! stopt ermee. Na een nieuwe stap in zijn professionele carrière heeft hij beslist om niet meer op te treden met hitsensatie uit de jaren 90. Koen blijft wel actief achter de schermen en wordt tijdens optredens vervangen door Dimitri ‘D-Me’ Vantomme.

Koen Bruggemans was actief in het onderwijs als leerkracht op een lagere school, maar ging onlangs een nieuwe professionele uitdaging aan. Daardoor heeft hij geen tijd meer voor optredens met Get Ready!, al blijft Bruggemans blijft wel actief achter de schermen van de groep.

Dat betekent niet dat de populairste Vlaamse boyband uit de jaren negentig stopt met optreden. Op het podium wordt Koens plaats ingenomen door Dimitri Vantomme. Vantomme is momenteel actief op Ment TV en raakte bekend bij een groot publiek toen hij op JIM TV het programma ‘We Like To Party’ presenteerde.

Get Ready! splitte in 2007 toen Jean-Marie Desreux uit de groep stapte, maar in 2017 maakte de groep een comeback in zijn originele bezetting. Dat zijn Jimmy Samijn, Koen Bruggemans, Glenn Degendt en Jean-Marie Desreux. De groep werd opgericht in 1995, scoorde in zijn beginjaren grote hits met ‘Diep’, ‘Marjolein’ en ‘Vuur’.