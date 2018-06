Einde van ‘Secrets’ zal ook ‘Thuis’-kijker boeien: het geheim van Jacques onthuld hl

15 juni 2018

14u31 1 Showbizz Niet alleen het 23ste seizoen van ‘Thuis’, maar ook de spin-off ‘Secrets’ zit erop. Die bevatte geen cliffhangers of vraagtekens, maar loste het mysterie rond de dood van Maarten op. En dat zal de ‘Thuis’-kijker wel boeien, want nu is duidelijk welk geheim Maartens vader Jacques Pieters met zich meedraagt.

(SPOILER ALERT: als je ‘Secrets’ nog wil bekijken, lees je best niet verder)

‘Secrets’ vertelt een verhaal dat de voorbije weken ook summier aan bod kwam in ‘Thuis’, namelijk over de dood van Maarten. De zoon van Jaques Pieters stierf tijdens een skireis met Emma en haar laatstejaars. In de spin-off werd onderzocht of er meer aan de hand was dan een spijtig ongeval. Dat leverde een moeilijke zoektocht op naar de waarheid, waarbij heel wat nieuwe gezichten maar ook vijf vaste personages uit 'Thuis' in de jongerenreeks opdoken: Emma, haar mama Judith, vriendin Nicky, inspecteur Tim en Jacques.

‘Secrets’ maakt duidelijk dat de dood van Maarten niet zozeer werd veroorzaakt door drugs of alcohol, maar vooral door een ongelukkige driehoeksverhouding. Hoe die precies ontstond en in elkaar zat, kan nog tot half juli op een.be ontdekt worden, want tot dan zijn de afleveringen beschikbaar. Wat de ‘Thuis’-kijker zeker zal interesseren, is dat Maarten niet alleen een relatie had met zijn medestudente Kato, maar ook stiekeme gevoelens koesterde voor Vincent. Jacques betrapte zijn zoon innig kussend met Vincent en reageerde daar zeer afkeurend en homofoob op. Maarten verweet zijn vader op zijn beurt afwezig en weinig begripvol te zijn. Die voorgeschiedenis verklaart waarom Jacques Vincent zo hard aanpakte in de seizoensfinale van ‘Thuis’ en waarom hij zich daarna zo schuldig voelde en zichzelf verweet een heel slechte vader te zijn geweest.

Nieuwe liefde

‘Secrets’ bevat nog een tweede plot, die de ‘Thuis’-kijker ook zal interesseren. Ook al heeft ze haar mama Judith daar in 'Thuis' nog niks over vertelt, toch is Emma smoorverliefd en niet meer single. Haar ontluikende liefde met haar medestudent Floris was te zien in 'Secrets'. Floris dook in een flits al eens op in ‘Thuis’: bij de onschuldige sleep-over van enkele medeleerlingen bij Emma, toen Judith in Boston zat. Het lijkt logisch dat Floris volgend seizoen in ‘Thuis’ opduikt. Of dat ook zo is, wilden de tv-makers nog niet kwijt.

‘Secrets’ kan nog tot 14 juli bekeken worden via een.be, VRTNU.be, MNM.be, Youtube en Facebook.