Einde van een tijdperk: Peter Van de Veire stopt met zijn ochtendshow op MNM en houdt afscheidsshow in Sportpaleis

Peter Van de Veire mag in het vervolg wat langer uitslapen 's ochtends. De MNM-presentator stopt na 13 jaar namelijk met zijn 'Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' en verlaat ook in één keer de zender. Het nieuws komt er vlak nadat hij zijn 50ste verjaardag vierde met een speciale aflevering van het radioprogramma.

Peter Van de Veire stopt ermee, zo maakte hij vanochtend zelf bekend op MNM. “In deze gekke tijden is het misschien een waardevol verhaal. Ik vind het zo stom om tot het einde van het jaar te moeten wachten om mensen te bedanken. Ik wil de luisteraars nu al bedanken”, stak Peter van wal. “Zet je radio nu misschien toch even luider... Want, omdat ik jou zo graag zie vind ik het zo moeilijk om je dit te vertellen. Ik zal jou nooit vergeten. Het is een kleine wereld, dus we komen elkaar vast weer tegen. MNM was altijd mijn radiokind. Ik was bij de geboorte van een prachtige baby, maakte me af en toe zorgen toen de kleuter opgroeide maar intussen hoor en zie ik een kerngezonde tiener die perfect weet wat-ie (M/V/X) wil. We hebben gezorgd voor een boel jong en bruisend talent. Dus ik kan gerust afscheid nemen en zeggen: het was élke ochtend mooi. En vanaf nu wordt het alleen maar mooier. Het waren 13 spectaculaire jaren. Vol mooie verhalen en prachtige luisteraars. Dus Merci MNM. Merci collega’s en vooral: merci Luisteraar. Je bent oprecht ... spectaculair.”

“Vrijdag 1 april is het hier helemaal gedaan”, kondigt hij aan. “Ik wilde eigenlijk in 2019 al stoppen, maar het was nog zo plezant.” Kawtar, zijn co-presentatrice, kon haar tranen niet bedwingen: “Wij gaan je kei hard missen”, zegt ze. “Ik vind het zot dat ik naast jou heb mogen zitten tijdens de ochtendshow.”

“Uw mascara is uitgelopen nu”, grapt Peter nog. Na 8 uur doet Peter naar eigen zeggen nog een belangrijke aankondiging.

50ste verjaardag

Peter vierde gisteren nog zijn 50ste verjaardag tijdens een speciale aflevering van zijn ochtendshow: ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow Live Live!’, in het MAS in Antwerpen. Daar kreeg hij niet alleen bezoek van zijn echtgenote, maar ook van zijn zoontje. Lex ontroerde zijn papa met een bijzondere verjaardagstaart. Het resultaat was een hartverwarmend moment voor niet alleen de radiopresentator, maar ook voor alle aanwezige luisteraars.

Tijdens de ochtendshow kwam ook Regi even langs. Hij had een gloednieuw nummer voor de presentator gemaakt. De song werd gezongen door Olivia Trappeniers en zorgde meteen voor een onvergetelijk moment tijdens de show. “We hebben speciaal voor een halve eeuw Peter een nummer op zijn nog steeds strakke lijf geschreven. Het is een opzwepend nummer geworden over de brok energie die Peter is. Met de breekbare stem van Olivia & de harde beats van mezelf denk ik dat we een megaglimlach op het gezicht van Peter kunnen toveren”, aldus Regi.

Sportpaleis

Over exact vier maanden zal Peter Van de Veire officieel afscheid nemen van MNM. Dit doet hij met een enorm feest samen met de MNM-luisteraars en heel wat bekende gasten. Op zaterdag 2 april staat hij in het Sportpaleis. Vanaf vandaag kunnen de MNM-luisteraars zich registreren door te klikken op de Enorme Bol in de MNM-app en op Degrotepetervandeveiresportpaleisshow.be. Op die manier blijven ze op de hoogte van al het nieuws over het event, tickets en veel meer. De komende dagen, weken en maanden nodigt Peter heel wat bekend en onbekend volk uit voor het mooiste dankfeest van 2022.

Peter Van de Veire neemt afscheid in Sportpaleis.

13 jaar Peter

In 2008 was Peter Van de Veire één van de krachten die radiozender MNM mee oprichtte. Op maandag 5 januari 2009 was ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ het allereerste programma dat te horen was op de jongerenzender. Over de jaren heen kreeg Peter het gezelschap in de ochtend van heel wat andere MNM-dj’s: Lieselot Ooms en Gunther Tiré, Eva Daeleman, Nasrien Cnops, Julie Van den Steen, Kawtar Ehlalouch en Wanne Synnave. Bijna dertien jaar MNM betekent ook heel wat straffe momenten. Zo presenteerde hij ooit de ochtendshow vanuit een reusachtige pot choco, al wandelend, live achter de vuilniskar, vanop een motor, in een vrachtwagen, samen met 100 kleuters, verbrak hij ooit het wereldrecord radiomaken en nog veel meer.

Peter Van de Veire zette zijn eerste stappen in de media in 1993 bij de regionale zender AVS. In 1997 maakt hij de overstap naar Ketnet om Studio.KET te presenteren. Twee jaar later was hij voor het eerst te horen op de radio en presenteerde hij De Afrekening op Studio Brussel. Vanaf 2002 nam hij het middagblok voor zijn rekening met De Grote Peter Van de Veire show. Samen met Sofie Lemaire verhuisde hij in 2006 naar de ochtend met De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow. Tijdens de eerste en tweede editie van Music For Life in 2006 en 2007 verbleef hij in het Glazen Huis. Sinds 2007 combineert Peter Van de Veire radio met televisiewerk voor Eén en SBS.

Peter Van De Veire met zijn partner en zoon.