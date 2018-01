Eigen wapenschild en postzegel: Lindsay spaart kosten noch moeite voor dochtertje TDS

Bron: Eigen berichtgeving 7 RV Showbizz 19 december 2017 staat voor eeuwig aangestipt ten huize De Bolle-Bloemen. Zangeres Lindsay is die dag bevallen van haar dochtertje Lisa-Marie. Ook de kaartjes om de geboorte van haar oogappel zijn intussen de deur uit. En het moet gezegd: het mocht duidelijk iets kosten.

Dat een geboorteaankondiging niet altijd gepaard hoeft te gaan met cliché kaartje of een melig gedichtje, bewijst zangeres Lindsay. De kersverse mama koos voor een super-de-luxe kaartje, gemaakt van het beste papier. Een groot gouden wapenschild siert de voorkant van het kaartje. Het schild werd speciaal voor Lisa-Marie ontworpen.

De prachtige kaartjes werden niet verstuurd in simpele witte enveloppen, maar in een luxueuze kartonnen omslag. Die was rijkelijk versierd met de initialen van Lisa-Marie, en een mooi rooskleurig stoffen lintje om het geheel samen te houden. De kaartjes werden tevens verzonden met een gepersonaliseerde postzegel. 10 zo'n zegels kosten volgens de website van Bpost al snel tussen de 11,85 en 16,35 euro.

Geen sinecure

Dat Lindsay dus alles uit de kast heeft gehaald om de geboorte van Lisa-Marie wereldkundig te maken, mag wel duidelijk zijn. Zwanger worden liep dan ook niet van een leien dakje voor haar en haar partner Kris. Uiteindelijk lukte het via ivf. “Blijf dromen en geef nooit op”, zei Lindsay bij de geboorte. "Een mirakeltje", aldus ook fiere peter Christoff. Samen met haar moeder verraste Lindsay dit weekend haar broer bij zijn laatste Kerstconcert in Ninove.

