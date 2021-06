Eigen geurkaarsenlijn en eten op de grill: binnenkijken in de gloednieuwe zomerbar van Christoff

‘Salida’ is Spaans voor ‘afslag’. “De zomerbar ligt aan de afrit van Ninove, vandaar. Maar het is ook een afslag naar iets nieuws op vele vlakken”, legde Christoff eerder al uit. “Vorig jaar was er daar ook ’n toffe bar, we hebben er de 60ste verjaardag van mijn mama gevierd. Maar het staat voor mij ook voor de exit uit de hele coronacrisis, er is eindelijk licht aan het eind van de tunnel en je voelt het overal borrelen. Ik wou geen tweede zomer op rij afhankelijk zijn van onzekere optredens. Daarom deze zomerbar in juli en augustus. Wij willen Spanje of Ibiza naar hier brengen, met lekkere tapas en drankjes in een gezellig kader. Klassiekers als gamba’s pil pil, maar ook de exclusieve wijn van het modehuis Chanel, die in België maar in ’n zeer beperkt aantal zaken geschonken mag worden. Eén van mijn beste kameraden, Joren, werkt voor een drankenproducent, dus wisten we heel snel wat we op de kaart konden zetten.”