EHBO of Tomorrow. Al 40.000 verzorgingen op de teller: “Vooral intoxicatie en last van de warmte”

FESTIVALS IN BEELD. Onthullend, sexy en liefst in het zwart: mesh is overduide­lijk de modetrend van Tomorrow­land 2022

Wie de komende twee weekends naar Tomorrowland komt, zal het geweten hebben: mesh is de modetrend van nu. Festivalgangers halen massaal hun allerbeste items uit de kast om te schitteren op de weide. Een zonovergoten festival, bonkende muziek, een kleurrijke cocktail in de hand en een trendy outfit. Het is een match made in heaven. Eerder zagen we al glitter & glamour, tie-dye en cowboylaarzen. Maar nu is mesh hét item voor een sprankelende festivaloutfit.

15 juli