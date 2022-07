EHBO of Tomorrow. Al 4.000 verzorgingen op de teller

Bassist Paul Ryder van Happy Mondays overleden

Paul Ryder, de bassist van de band Happy Mondays, is op 58-jarige leeftijd overleden. Dat melden diverse Britse media. Hij werd enkele uren voordat de band zou optreden in Sunderland dood aangetroffen. Het is nog onduidelijk wat de doodsoorzaak is. In een bericht op Facebook bevestigt de band namens de familie het overlijden van de muzikant.

