Egyptische zangeres mag niet meer optreden in eigen land Redactie

23 maart 2019

15u40

Bron: AD.nl 0 Showbizz Sherine Abdel-Wahab heeft een verbod gekregen om in haar eigen land op te treden. De Egyptische zangeres krijgt de straf opgelegd omdat ze onlangs had gezegd had dat er in Egypte geen vrijheid van meningsuiting bestaat. Althans, zo claimt een advocaat die bij het concert aanwezig zou zijn geweest. De Egyptische bond van musici gaat 27 maart rond de tafel om de claim te onderzoeken, meldt Sherine Abdel-Wahab heeft een verbod gekregen om in haar eigen land op te treden. De Egyptische zangeres krijgt de straf opgelegd omdat ze onlangs had gezegd had dat er in Egypte geen vrijheid van meningsuiting bestaat. Althans, zo claimt een advocaat die bij het concert aanwezig zou zijn geweest. De Egyptische bond van musici gaat 27 maart rond de tafel om de claim te onderzoeken, meldt Egypt Independent

Sherine Abdel-Wahab staat bekend om haar vrijpostige opmerkingen. Ze kwam er eerder mee weg, maar de uitspraak die de Egyptische bond van musici nu heeft gedaan blijft voorlopig staan. Sherine kreeg de straf opgelegd omdat ze in Bahrein, tijdens een optreden, had gezegd dat ze daar alles kon zeggen wat ze wilde. In tegenstelling tot in Egypte, zo vond ze. Sherine stelde dat iedereen die in Egypte vrijuit praat, in de gevangenis belandt.

Advocaat Samir Sabry, die haar show bijwoonde, vond dat de opmerking van Sherine niet door de beugel kon en diende een aanklacht in. Daarin beschuldigde hij haar onder meer van het beledigen van Egypte en het verspreiden van fake nieuws. Ook is hij van mening dat Sherine de reputatie van Egypte heeft verwoest met haar opmerking.



De pittige uitspraak van de zangeres, die de Egyptische versie van The Voice presenteert, werd meteen opgemerkt door de Egyptische bond van musici. Dat leidde tot een verbod tot zingen in haar eigen land. Daarnaast is er op 27 maart een bijeenkomst ingepland, om de claim tegen Sherine te onderzoeken.

Problemen

Het is niet de eerste keer dat Sherine in de problemen komt door bepaalde uitspraken. Vorig jaar lag ze ook al onder vuur nadat ze beweerde dat de Nijl vervuild was. Mensen die daarvan zouden drinken, zouden een bacterie oplopen, grapte ze toen. Er hing haar een celstraf van zes maanden boven het hoofd, maar deze werd uiteindelijk in hoger beroep geschrapt.