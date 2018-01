Efteling-zangeres brengt jongetje aan het huilen EVDB

12u02 192 YouTube Showbizz Een Efteling-zangeres bracht een klein jongetje aan het huilen toen ze haar versie van 'I Will Always Love You' van Whitney Houston bracht.

Zangeres Louisa en haar muziekpartner - die samen het duo d'Ouwe Liefde vormen- moesten omwille van het slechte weer verhuizen naar een binnenlocatie in de Efteling. In een horecagelegenheid gingen ze verder met hun show. In dat restaurant zat een klein jongetje van 7 jaar oud, dat helemaal betoverd geraakt toen Louisa haar versie van 'I Will Always Love You' van Whitney Houston bracht. Hij ging voor haar staan en begon te huilen. Zò vertederend.