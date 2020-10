“Efkes serieus nu”: bekende komieken roepen op om coronamaatregelen strikt te volgen

De campagne ‘Samen tegen Corona’ wordt opnieuw gelanceerd. Omdat er deze keer ook verschillende bekende gezichten hun schouders het project zetten, hoopt de stad dat het op die manier vooral andere doelgroepen kan aanspreken. “Dit is even niet het moment voor flauwe moppen”, klinkt het in de video. “Het is serieus en alleen als jullie echt de maatregelen volgen, kunnen wij binnenkort weer doen waar we écht goed in zijn. Mensen laten lachen en vreugde brengen, in plaats van in deze muffe ruimte wat serieuze filmpjes te maken.”