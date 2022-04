Eeuwig jonge Madonna (63) geniet van uitje met zestienjarige zoon

Madonna genoot overduidelijk van een uitje met haar jongste zoon David Banda en enkele vriendinnen, waaronder modeontwerpster Stella McCartney en actrice Liv Tyler. “Een avondje uit met mijn besties”, schreef ze dan ook bij enkele foto’s van het gezelschap. Wat daarbij ook opviel: dat Madonna - hoewel ze intussen de pensioengerechtigde leeftijd nadert - er geen dag ouder dan 30 uitziet. Haar fans zijn dan ook onder de indruk van haar gladde gezicht, zo blijkt uit de commentaren op de beelden. “Jij wordt maar niet ouder! Wat is je geheim?” klinkt het bijvoorbeeld. En ook: “Je bent prachtig.” Of Madonna haar jeugdige looks te danken heeft aan cosmetische ingrepen of simpelweg een slim staaltje foto’s bewerken, blijft voorlopig een goed bewaard geheim. Al maken haar fans daar geen punt van: “Er is niets mis met er jong uitzien, zegt deze 61-jarige”, klinkt het bijvoorbeeld. “Je bent een inspiratie, Madonna. Leeftijd is slechts een getal.”