Eeuwig bescheiden Geert Van Rampelberg relativeert zijn looks en uitstraling: “Ik, een sekssymbool? Vrouwen herkennen me niet eens op straat”

André Hazes over het verlies van z'n vader op jonge leeftijd: "Ik zette m'n verdriet opzij zodat ik m'n moeder en zus kon opvangen"

19 november “Ik heb tijdens m’n jeugd echt wel een vaderfiguur gemist. Maar ik had het denk ik veel erger gevonden als m’n moeder was komen te sterven.” André Hazes (26) vertelt op het jongerenplatform ED TV openhartig over hoe hij het overlijden van z’n vader André Hazes senior beleefd heeft.