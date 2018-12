Eerste vrouwelijke winnaar: postbode Amelie Albrecht wint ‘Humo’s Comedy Cup’ 2019 DBJ

22u53 0 Showbizz Amelie Albrecht heeft de twaalfde editie van Humo’s Comedy Cup gewonnen. Albrecht won tijdens de finale in de Antwerpse Arenbergschouwburg voor Sander Vanderveeren en Jasper Posson. Ze is de eerste vrouwelijke winnaar van de comedywedstrijd.

“Ik ben blij dat ik Philippe Geubels heb geneukt”, grapte Albrecht die de cheque van 1.000 euro en de bloemen uit handen kreeg van de nasale komiek. Amelie Albrecht, postbode van beroep, werd na rijp en wijs beraad verkozen door de jury: Guy Mortier, Tim Van Aelst, Guga Baùl, Elke Neuville en Seppe Toremans, ondersteund door een professionele vakjury.

Philippe Geubels zorgde ook voor een gastoptreden tijdens de finale. Na vijf voorrondes in evenveel provincies, waarvoor een kleine 100 stand-upcomedians zich inschreven, en de halve finale in de Minard in Gent, mochten Sander Vanderveeren, Jasper Posson en Amelie Albrecht in de Antwerpse Arenberg voor het eremetaal strijden.

Albrecht is de opvolger van West-Vlaming Jens Dendocker, die sinds zijn overwinning in 2016 onder meer een Emmy-award won met het programma ‘Hoe zal ik het zeggen?’. Eerdere winnaars zijn onder meer William Boeva, Bart Cannaerts, Gunter Lamoot en Lukas Lelie. De eerste editie van Humo’s Comedy vond plaats in 1998.