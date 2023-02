Eerste valentijn voor Jiri en Florence uit 'Blind Getrouwd': “Camera’s schrokken ons wat af, maar het was de moeite"

Showbits Annelien Coorevits & Élodie Ouédraogo nemen drastisch besluit na 'Over De Oceaan': "Constant bereikbaar zijn? Wij alvast niet meer"

In ‘Over De Oceaan’ gaat het avontuur van de oversteek stilaan naar een climax. Showbits spreekt met de twee moeders van de groep: ex-miss Annelien Coorevits en ex-atlete Elodie Ouédraogo. Hoe was voor hen om zo lang weg te zijn van huis? Zonder contact, want op volle oceaan is er geen bereik voor de smartphone. En wat hebben ze opgestoken van het avontuur? Bekijk hier het hele gesprek.