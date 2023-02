Eerste valentijn voor Jiri en Florence uit 'Blind Getrouwd': “Camera’s schrokken ons wat af, maar het was de moeite waard"

BV “Je hebt een persoon­lijk­heids­stoor­nis”: het loopt helemaal fout tussen ‘Temptation’ Megan en haar verloofde

Smoorverliefd, halsoverkop verloofd en al even snel weer aartsvijanden. De vonk die eind december met volle vaart oversloeg tussen ‘Temptation Island’-ster Megan Desaever en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Dennis Roos is intussen volledig uitgeblust. Hun Dubaidroom viel in duigen, de redenen daarvoor worden openlijk uitgevochten op sociale media. Van vermeend bedrog, een “persoonlijkheidsstoornis” tot zijn hernieuwde relatie met zijn ex en haar hereniging met mede ‘Temptation’-deelnemer Mezdi. Kan u nog volgen?