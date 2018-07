Eerste transgender superheld op Amerikaanse tv-serie Supergirl Raluca Peca

22 juli 2018

13u16

Bron: The Independent 0 Showbizz De Amerikaanse serie Supergirl zal het eerste televisieprogramma zijn waarin een transgender superheld voorkomt. Dit werd bekendgemaakt tijdens Comic-Con in San Diego, een jaarlijks evenement waarin de cast en fans van bekende films en tv-series bijeenkomen. Actrice en activiste Nicole Maines, die zelf een transgender vrouw is, zal deze baanbrekende rol vertolken.

Ze zal in de huid van Dreamer kruipen, het alter ego van Nia Nal, een superheld uit de stripverhalen van DC. Samen met Supergirl, het nichtje van Superman, zal ze er alles aan doen om de inwoners van National City, waar de serie zich afspeelt, veilig te houden. Nia Nal wordt omschreven als een "gevoelvolle jonge transgender vrouw die er alles voor zal doen om anderen te beschermen." De superheldin zal in het vierde seizoen van de serie binnenvliegen.

Nadat het grote nieuws werd verkondigd tijdens Comic Con, vertelde Maines tijdens een interview dat ze zeer tevreden is met de beslissing. "Het is enkel passend dat we een transgender superheld hebben zodat transgender jongeren er naar kunnen opkijken. [...] We kunnen zijn wat we willen, wie we maar willen, we kunnen helden zijn - want eigenlijk zijn we dat al." (lees verder)

"We've had trans representation on television for a while but it hasn't been the right representation," says Nicole Maines, who will play TV's first trans superhero on #Supergirl https://t.co/xsvh5qAJZ3 pic.twitter.com/P9BVkbUY96 Variety(@ Variety) link

Nia Nal is, net zoals Supergirl, een journaliste die stiekem 's nachts allerlei heldhaftige daden verricht. Maines zegt dat het belangrijk is om te beseffen dat een personage dat transgender meer is dan alleen dat ene kenmerk. "Ze is zoveel meer dan een trans superheld. Ze is een journaliste, ze is hoopvol, slim en een goede vriend." De actrice haalde al eerder het nieuws toen ze een klacht indiende tegen haar school, die haar het meisjestoilet niet liet gebruiken. Ze won de rechtszaak. (lees verder)

We can't wait to see our friend @NicoleAMaines play Nia Nal, the first trans superhero on @TheCWSupergirl! Check out Nicole's speech at the 27th Annual #GLAADawards: https://t.co/3ZS4qPNIam GLAAD(@ glaad) link

Het nieuws dat er een transgender superheldin op tv zal verschijnen kwam slechts enkele dagen na de aankondiging dat er een televisieprogramma over Batwoman zal verschijnen. Batmans vrouwelijke tegenhanger was origineel zijn vriendinnetje, maar in 2006 werd ze in een nieuws jasje gestoken, namelijk dat van Kate Kane, een lesbische superheldin. Ze is sindsdien een van de meest bekende homoseksuele personages van de DC stripverhalen en zal de eerste lesbische heldin zijn die de hoofdrol in haar eigen televisieprogramma speelt.