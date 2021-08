Eerste trailer van reeks over Monica Lewinsky-affaire gelanceerd

Het was een van de grootste schandalen uit het Witte Huis: de affaire van president Bill Clinton met z'n stagaire Monica Lewinsky. En hoewel hij eerst nog luidkeels verkondigde dat hij geen “sexual relations with that woman" had gehad, kwam de waarheid uiteindelijk wel uit. Het zette zelfs een afzettingsprocedure in gang, de eerste in een eeuw. Geen wonder dat ‘American Crime Story’ ervoor koos om dat verhaal nog eens te vertellen, na eerdere seizoenen over de moord op Gianni Versace en het proces tegen OJ Simpson.