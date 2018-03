Eerste stappen in tv-wereld: Miss België gevraagd voor realitysoap in LA

24 maart 2018

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Miss België Angeline Flor Pua is door een productiehuis in Los Angeles uitgenodigd om deel te nemen aan een nieuwe serie omtrent ‘Internationale Miss-verkiezingen’.

Vijf meisjes die samen in één huis wonen en door een team van coaches en begeleiders klaargestoomd worden voor hun deelname aan een internationale Miss-verkiezing. Dat concept wil een productiehuis in Los Angeles uitwerken tot een nieuwe reality-reeks. En daarbij viel het oog van de makers ook op pilote-in-spé Angeline. “Het klopt dat Angeline hiervoor gevraagd is en ook de eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden,” aldus Miss België-organisatrice Darline Devos. “Dat is geweldig natuurlijk en we zijn heel trots op haar. Anderzijds zullen we ook moeten bekijken in welke mate dat te combineren valt met haar studies. Angeline moet voor augustus nog een flink aantal vlieguren doen en dus zullen we snel haar agenda eens herbekijken.”

Dat het een unieke kans is, staat buiten kijf. “Buiten het televisie-aspect is dit natuurlijk ook een gedroomde kans. Angeline zal in dat huis op alle aspecten van een Miss-verkiezing worden voorbereid door top-experts. Van catwalk tot kleding en andere zaken. Het zou fantastisch zijn mocht dit allemaal lukken.”