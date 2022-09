Eerste sparkle blijft uit tussen Lien en Joren in ‘Blind Getrouwd’: “Hij lijkt in niets op mijn ex-vriendjes”

ShowbitsHet grootste trouwfeest van Vlaanderen is achter de rug. Tijdens de openingsdans was er meteen vuurwerk tussen Brecht en Dziubi en ook bij Jana en Christiaan sloegen de eerste vonken al over. Dat in schril contrast met Lien en Joren. Absoluut geen klik bij hen. “Joren lijkt dan ook in niets op mijn ex-vriendjes. Toch heb ik het liever zo. Ik ben niet in één klap verliefd, ik heb liever dat het groeit”, vertelt ze aan Jarne. Die merkt wel op dat Lien geen trouwring meer draagt. Verraadt ze daarmee niet meteen hoe het afloopt in ‘Blind Getrouwd’. Nee, blijkbaar net niet. Hoe dat zit, kom je te weten in een nieuwe Showbits.