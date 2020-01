Eerste soapdode van 2020 valt in ‘Thuis’ HL

01 januari 2020

'Familie' is pas vrijdag toe aan de traditionele midseizoensfinale, maar de makers van 'Thuis' hebben zolang niet gewacht om voor een extra portie suspense te zorgen in het nieuwe soapjaar.

Dinsdag was op tv te zien dat er iemand roerloos op de dansvloer in Bar Madam lag. Pas woensdag werd duidelijk dat het om Frederieke gaat en dat ze werd gewurgd. ‘Thuis’ zit dus met een lijk. Adil (Nawfel Bardad-Daidj) lijkt de hoofdverdachte en wraak zijn motief. De vrijgezel was in ‘Thuis’ al een tijdje op vrijersvoeten en leek bij Frederieke wel een vis aan de haak te hebben. Tot Frederieke voor zijn ogen begon te flirten met zijn beste vriend Lowie (Mathias Vergels). Het innig dansmomentje mondde zelfs uit in stomende seks in de voorraadkamer, die trouwens voor een ongewoon pittige scène in ‘Thuis’ zorgde. Adil was na het tafereel zo razend, dat hij compleet over de rooie ging. De kijker zag hoe hij zijn eigen werklokaal bij de Kabouters kort en klein sloeg. Er zit dus blijkbaar veel agressie in Adil. Of dat voldoende is om een moord te plegen, moet de volgende dagen en weken nog blijken.

Superkort

De dood van Frederieke is vooral slecht nieuws voor Eva Vanduren. Haar passage in ‘Thuis’ is hierdoor wel superkort. De actrice, die tevens sopraan is, debuteerde pas half december in de dagelijkse fictieserie. ‘Toen ik gecontacteerd werd om deze verhaallijn te spelen, was ik eerst euforisch’, zegt Eva. ‘Ik vond de plot heel spannend en kon zo ook eindelijk op tv debuteren. Maar naarmate mijn laatste scène dichterbij kwam, begon ik het toch jammer te vinden. Ik speelde Frederieke heel erg graag en vroeg de makers daarom voor alle zekerheid: ‘Zal ik echt dood zijn of kan ik nog terugkeren?’ Ik kreeg te horen: ‘Nee, zo dood als een pier!’ Ach, ik trek me op aan het idee dat ik toch voor een spectaculaire passage heb gezorgd.’