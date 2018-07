Eerste rode loper voor Bo Van Spilbeeck CD

13 juli 2018

00u00 0 Showbizz In Theater Elckerlyc in Antwerpen is gisteren 'De Crème Glace Oorlog' in première gegaan, het eerste komische theaterstuk van de Sven De Ridder Company. Heel wat BV's maakten hun opwachting, maar het was Bo Van Spilbeeck die met alle aandacht ging lopen.

Voor de VTM-journaliste was het haar eerste verschijning op een rode loper sinds ze door het leven gaat als vrouw. "Op voorhand had ik toch wel wat stress over wat ik zou aantrekken, maar ik ben voor een elegante deux-pièces met daaronder hakken gegaan. Mijn eigen vrouw, voor wie heel deze transformatie niet evident is maar me wel ontzettend steunt, heeft me geholpen bij het kiezen." Bo kwam vooral om voor actrice Leen Dendievel te supporteren, haar favoriete fictieve transgender uit 'Thuis'. Van Spilbeeck laat ook weten dat ze nog elke dag overstelpt wordt door berichten. "Niet alleen om mij te steunen, maar andere transgenders bedanken me ook omdat ik hen geholpen heb om de stap te zetten."