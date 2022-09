Eerste recensies van ‘Pinocchio’ met Tom Hanks zijn niet mals: “Houten pop komt ironisch genoeg niet tot leven”

TV Therapeut Delphine Lecompte niet blij met deelname ‘Allerslim­ste mens’: “En nu zit ik naast de moordenaar van Meli”

Drie afleveringen ver in de jubileumeditie van ‘De slimste mens’ en Gert Verhulst - volgens Delphine Lecompte “de moordenaar van de Meli” - en Ella Leyers, topfavorieten en strafste kandidaten ooit, zijn al naar huis. Voorlopig is het Jonas Geirnaert die met rustige standvastigheid de boel beheerst in wat we een succesvolle en plezante eerste week van ‘De allerslimste mens ter wereld’ kunnen noemen.

8 september