Eerste overwinning voor bondgenoten in ‘De verraders’: Walter Damen moet het spel verlaten

“Ik ben een verrader”, bekende Walter meteen na zijn verbanning. “Ik ben eigenlijk blij dat het achter de rug is. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik vond dat mijn limiet op was, ik begon moe te worden. Zij die in het begin van het spel dachten dat het leuk is om verrader te zijn, die vergissen zich. Ik heb altijd geweten dat als er een verrader zou sneuvelen, ik de eerste zou zijn en ik had nooit gedacht dat het zo lang zou duren.”

Daarnaast was er ook slecht nieuws voor de bondgenoten, want één van hen werd onverbiddelijk vermoord door de verraders. Haar verdenking richting Walter kostte dit keer het leven aan actrice Nora Dari (21). Zij kreeg bezoek van Staf Coppens (41), die haar het doodvonnis overhandigde. “Op dit moment zie ik het als een eer”, zei ze hierover. “Ik denk dat ik vermoord ben omdat ik het doorheb en omdat ik het spel echt mee heb gespeeld. Ik ben er oprecht zeker van dat Loïc en Walter verraders zijn. Het is echt intens, want mensen vergeten dat het spel 24/7 doorgaat. Maar ik ben trots op hoe ik het gespeeld heb.”

(Lees verder onder de video.)

Nu met Walter een eerste verrader uit het kasteel is verbannen nemen de bondgenoten opgelucht adem. Er blijven echter nog twee verraders in de running, maar tussen hen lopen de spanningen alsmaar hoger op. Jamie-Lee Six (23) keerde zich immers tegen Walter en dat is niet naar de zin van Loïc Van Impe (29). Na de verbanning van Walter is de keuze nu aan hen om het spel met twee verder te zetten, of om een bondgenoot te verleiden om zich bij de verraders aan te sluiten. Hoe zetten de verraders het spel tactisch verder?

In ‘De Verraders - De Aftocht’, dat nu te zien is op VTM GO, blikt Nicolas Caeyers samen met Walter terug op het avontuur. “Eigenlijk hadden de verraders zich vanavond kunnen veiligstellen”, zegt hij over het verraad van collega-verrader Jamie-Lee. “Als Jamie-Lee gewoon was blijven volgen, dan was er een absolute zekerheid van de overwinning geweest. Ze heeft niet enkel tegen mij gestemd, ze is ook tegen mij beginnen lobbyen. Als de verraders het nu niet winnen, is dat wel iets dat ik afreken op Jamie-Lee. We hadden vanavond alle troeven in de hand.”

‘De verraders’: elke maandag om 20.35 u op VTM

