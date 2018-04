Eerste kindje voor 'James Bond' Daniel Craig en actrice Rachel Weisz (48) TC

Acteurs Daniel Craig (50) en Rachel Weisz (48) verwachten hun eerste kindje samen. Dat maakten de sterren zopas bekend. Ze hebben elk al een kind uit eerdere relaties.

Actrice Rachel Weisz ('The Mummy') onthulde het nieuws tijdens een interview met een Amerikaanse krant. "Daniel en ik zijn zo gelukkig', klonk ze. 'We kunnen niet wachten om ons kindje voor het eerst te begroeten. Ik vind dit zo'n mysterieuze gebeurtenis. Het is het spannendste wat ons kon overkomen.' Het is het eerste kind voor het koppel. Rachel heeft wel al een zoon, Henry (11), uit haar stukgelopen relatie met regisseur Darren Aronofsky. Daniel heeft al een dochter, Ella (18) uit zijn relatie met Fiona Loudon.