Eerste keer zweten in de Dance Hall op Pukkelpop met blackwave.

Op Pukkelpop dag één werd in de Dance Hall een eerste keer goed gezweet met het Belgische hiphop-duo blackwave.. Met hun chille nummertjes en stevige bas kregen producer Willem Ardui en rapper Jay Walker de hele zaal aan het zwaaien én schreeuwen. Ook de saxofonist wist in z’n eentje een hele hoop handjes in de lucht te krijgen.