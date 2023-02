Eerste kandidaat moet 'Bestemming X' verlaten: "Heb me door deze medespeler laten misleiden"

Showbits Dina Tersago in nieuwe seizoen ‘Boer zkt Vrouw’: “Ik dacht dat ik het koppelen in de vingers had, maar dat valt tegen”

Gisterenavond startte op VTM opnieuw de zoektocht naar ware liefde voor vijf onbekende boeren. Cupido van dienst was - wie anders? - presentatrice Dina Tersago. Ook in het vijftiende seizoen van ‘Boer Zkt Vrouw’ verloopt die zoektocht niet zonder slag of stoot. Volgens Dina wordt het zelfs het meest dramatische seizoen ooit. Showbits-reporter Senne ging bij haar langs om daar het fijne over te weten te komen.