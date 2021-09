Eerste kampvuur zorgt meteen voor tranen in ‘Temptation’: “Hij zet mij echt te kakken”

TV Lieve Blanc­quaert trekt naar paradijs voor transgen­ders

8 september Woensdagavond kan je de tweede aflevering van ‘Let’s Talk About Sex’ bekijken op Eén. In het programma zoekt Lieve Blancquaert (58) uit hoe mensen op verschillende plekken in de wereld en in verschillende culturen omgaan met liefde, relaties, gender en seks. Deze avond trekt de fotografe naar Thailand.