Eerste 'Hotel Römantik'-huwelijk: Rosa en Jos stappen in het huwelijksbootje EVDB

23 juni 2018

18u06 0 Showbizz Jos en Rosa uit 'Hotel Römantik' hebben elkaar op zaterdag het jawoord gegeven. Het is het eerste huwelijk dat voortvloeit uit het televisieprogramma. Rosa Serruys (73) en Jos Van Landeghem (62) trouwden in Rumst.

Toen Rosa en Jos zich twee jaar geleden inschreven voor het VIER-programma 'Hotel Römantik' verwachtten ze een leuke vakantie. Wat ze niet verwacht hadden was dat het datingprogramma voor 65-plussers hun leven daadwerkelijk zou veranderen. Hun romance bleef niet bij een vakantieliefde.

De twee bezegelden hun liefde op zaterdag in het stadhuis van Rumst, in bijzijn van familie, vrienden en andere kandidaten uit 'Hotel Römantik'. Het eerste 'Hotel Römantik'-huwelijk was voor Rosa haar derde en voor Jos zijn tweede huwelijk.